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شركة أمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تعلن إفلاسها

01:03 م الخميس 20 فبراير 2025

أرشيفية لصناعة السيارات الكهربائية

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نيويورك - (أ ب ):

تسعى شركة نيكولا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى الحماية من الإفلاس في ظل التعثر الذي تواجهه منذ عدة سنوات.

وتقدمت نيكولا ومقرها ولاية أريزونا الأمريكية بطلب رسمي للحماية من الإفلاس، بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي.

يشار إلى أن الشركة التي كانت ذات يوم نجمة صاعدة في وول ستريت، أصبحت ضالعة في فضيحة وتمت إدانة مؤسسها في عام 2022 بتهمة تضليل المستثمرين بشأن قدرات الشركة.

وتقدمت الشركة بطلب الحماية لدى محكمة الإفلاس في منطقة ديلاوير وقالت، الأربعاء، إنها تقدمت أيضا بطلب للحصول على موافقة على متابعة أحد المزادات وبيع الأعمال.

وتعتزم شركة نيكولا مواصلة عمليات الخدمة والدعم المحدودة للمركبات على الطرق، بما في ذلك بعض عمليات التزويد بالوقود الخاصة بشركة هيلا حتى نهاية مارس، بشرط موافقة المحكمة.

وقالت الشركة إنها ستحتاج إلى شريك واحد أو أكثر لدعم تلك الأنواع من الأنشطة بعد ذلك الوقت.

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