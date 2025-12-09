أكثر من 140 ألف جنيه تراجعًا بأسعار GAC إمباو موديل 2026 في مصر

ماذا يفعل صلاح في عجلة القيادة اليمنى بسياراته إذا رحل عن ليفربول؟

أقرت شركة جميل موتورز الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إي سي" GAC التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة "إمباو" EMPOW سيدان العائلية موديل 2026 بقيمة ثابتة 141 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبعد التخفيض الذي أعلن عنه الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تراجعت الفئة GS بيز لاين الأولى من جي إي سي إمباو إلى ما دون المليون جنيه حيث أصبح سعرها الجديد 995.000 جنيه بدلًا من مليون و80.000 جنيه.

وانخفضت أسعار الفئة GB هاي لاين الثانية إلى 1.099.000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ1.230.000 جنيه، فيما تراجعت الفئة GE R-Style الأعلى تجهيزًا إلى 1.199.000 جنيه مقارنة بـ1.340.000 جنيه سابقًا.

محرك GAC EMPOW

تعتمد جي إيه سي إمباو موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

أبعاد GAC EMPOW

يبلغ طول جي إيه سي إمباو موديل 2026 نحو 4700 مم، وعرضها 1850 مم، وارتفاعها 1432 مم، وقاعدة العجلات 2730 مم، وسعة خزان الوقود 47 لتر.

تجهيزات GAC EMPOW

تضم السيارة GAC إمباو 2026 عدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى خاصية مانع السرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا، وحساسات ركن.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

بعد تداول فيديو خطير.. ما عقوبة استخدام الأنوار المبهرة في السيارات؟

15 صورة للجيل الجديدة من بروتون ساجا.. ما المختلف عن النسخة المصرية؟

ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر