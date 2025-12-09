باريس - (د ب أ)

دخلت شركة السيارات الأمريكية العملاقة "فورد"، شراكة مع شركة السيارات الفرنسية "رينو"، لإنتاج سيارتين كهربائيتين بأسعار معقولة للسوق الأوروبية، بحسب ما أعلنته الشركتان، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تصنيع الطرازين اللذين يحملان علامة "فورد" التجارية - واللذين تم تطويرهما بالاشتراك مع "رينو" - في مصنع "رينو" بمدينة دويه في شمال فرنسا.

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة الأولى بالسوق في أوائل عام 2028، لتمثل المرحلة الأولى من حملة "فورد" لتوسيع نطاق منتجاتها بأوروبا.

ورغم التعاون بينهما، أكدت الشركتان أن العلامتين التجاريتين ستظلان متميزتين.

وإلى جانب الاتفاقية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وقعت "فورد" و"رينو" مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون في مجال المركبات التجارية الخفيفة بأوروبا، بما يشمل برنامج مشترك محتمل للتطوير والإنتاج.