إعلان

لسكان القارة العجوز.. فورد الأمريكية ورينو الفرنسية تتعاونان لإنتاج سيارات كهربائية

كتب : مصراوي

12:33 م 09/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باريس - (د ب أ)

دخلت شركة السيارات الأمريكية العملاقة "فورد"، شراكة مع شركة السيارات الفرنسية "رينو"، لإنتاج سيارتين كهربائيتين بأسعار معقولة للسوق الأوروبية، بحسب ما أعلنته الشركتان، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تصنيع الطرازين اللذين يحملان علامة "فورد" التجارية - واللذين تم تطويرهما بالاشتراك مع "رينو" - في مصنع "رينو" بمدينة دويه في شمال فرنسا.

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة الأولى بالسوق في أوائل عام 2028، لتمثل المرحلة الأولى من حملة "فورد" لتوسيع نطاق منتجاتها بأوروبا.

ورغم التعاون بينهما، أكدت الشركتان أن العلامتين التجاريتين ستظلان متميزتين.

وإلى جانب الاتفاقية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وقعت "فورد" و"رينو" مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون في مجال المركبات التجارية الخفيفة بأوروبا، بما يشمل برنامج مشترك محتمل للتطوير والإنتاج.

أسعار السيارات السيارات الكهربائية سيارات فورد سيارات رينو صناعة السيارات قارة أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة