في ظل التطورات الأخيرة داخل نادي ليفربول، عاد اسم محمد صلاح ليتصدر المشهد من جديد، ليس فقط بسبب مستقبله الكروي، بل أيضا بسبب الأسئلة المرتبطة بمصير مجموعته الفاخرة من السيارات في حال مغادرته إنجلترا،

ويتردد السؤال حول مصير سيارات صلاح كون السيارات المستعملة في المملكة المتحدة تصنع بعجلة قيادة في الجانب الأيمن على عكس أغلب دول العالم التي تعتمد القيادة اليسرى، ما يجعله أما خيارات بيعها أو نقلها إلى دوريات أخرى سواء داخل أوروبا أو خارجها.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل صلاح بعد قرار المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت، استبعاده من القائمة المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة فريق إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026.

وبحسب مصادر رفض المدرب بشكل نهائي سفر اللاعب مع البعثة رغم وجود مقترحات بالسماح له بالمشاركة نظرًا لإصابة كل من فيدريكو كييزا وكودي جاكبو، غير أن الجهاز الفني والإدارة اتفقا على بقاء اللاعب في إنجلترا.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التوترات التي بدأت تتصاعد عقب جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، ثم تصريحاته القوية عقب مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول علاقته بالمدرب وتوجهات الإدارة في المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان في العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر.

أسطول سيارات محمد صلاح

يمتلك محمد صلاح مجموعة من السيارات الرياضية والفاخرة التي ظهرت في وسائل الإعلام وعلى رأسها سيارة رولز رويس الفارهة التي خطفت الأنظار في أحدث ظهور له داخل شوارع ليفربول.

وتعد هذه السيارة تحديدًا واحدة من أغلى السيارات التي يمتلكها، حيث يتراوح متوسط سعرها في بريطانيا بين 400 و500 ألف جنيه إسترليني بحسب مواصفات التجهيزات.

تأتي هذه السيارة إلى جانب مجموعة تضم ماكلارين 720S ، وأستون مارتن DB11، ورولز رويس فانتوم، إضافة إلى بنتلي كونتيننتال GT، ولامبورجيني أفينتادور، ومرسيدس AMG GLE Coupe، ومرسيدس SLS AMG ، بجانب أودي 7 Q، وأحدث سياراته رولز رويس سبيكتر.

ويمثل امتلاك صلاح لمثل هذه السيارة الفاخرة مسألة حساسة في حال انتقاله خارج إنجلترا، فالدوريات الأوروبية الكبرى مثل إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا تستخدم عجلة قيادة يسرى، مما يجعل سيارات القيادة اليمنى أقل قيمة في هذه الدول وأصعب في البيع أو إعادة الاستخدام.

ماذا يفعل صلاح في سياراته المصممة للسير في انجلترا؟

وفي حال انتقاله إلى أي من هذه الدوريات، سيكون أمام اللاعب خياران: الأول بيع سياراته داخل بريطانيا قبل المغادرة، والثاني نقلها إلى الدولة الجديدة مع إجراء تعديلات مكلفة وقد تقلل من قيمة السيارات لعملية تغيير نظام القيادة، وهو أمر نادر الحدوث للاعبين المحترفين بسبب تكلفته العالية وصعوبته الفنية.

وتشير تجارب لاعبين سابقين إلى أن أغلب النجوم الذين يغادرون الدوري الإنجليزي يختارون بيع سياراتهم بالكامل قبل السفر، خاصة الأنواع الفاخرة مثل "رولز رويس" و"بنتلي" و"رانج روفر"، وهذا السيناريو قد يكون الأقرب لصلاح في حال اتخاذه قرار الرحيل النهائي عن ليفربول.

مع استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان وتصاعد التوتر بينه وبين المدير الفني، تزداد التكهنات حول حقيقة مستقبله مع النادي، في وقت لم تحسم فيه ملفات التجديد أو الانتقال بشكل رسمي حتى الآن.

ورغم أن إدارة ليفربول عادة ما تتحفظ على القرارات المتعلقة بنجوم الفريق، فإن المؤشرات الحالية تعكس حالة من عدم الاستقرار قد تدفع اللاعب لإعادة التفكير في خطوته المقبلة، سواء بالاستمرار حتى نهاية الموسم أو فتح باب الرحيل مبكرًا.

اقرأ أيضًا:

"هبوط مفاجئ".. 14 سيارة تراجعت أسعارها حتى 100 ألف جنيه هذا الأسبوع

بعد انخفاضها 100 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات هيونداي i30 الجديدة بمصر

6 عيوب قاتلة تخفض سعر السيارة المستعملة لأكثر من النصف.. احذرها