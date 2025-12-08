قائمة أسعار سيارات "سوإيست" بعد انضمامها لأكثر 10 علامات ترخيصًا بمصر

بي واي دي سونج بلس| السيارة الكهربائية الأعلى ترخيصًا في مصر بدون وكيل

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، عن إجمالي المركبات "الزيرو" التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها خلال نوفمبر 2025، والذي بلغ 59.362 مركبة.

وبحسب التقرير الرسمي، سجلت سوإيست – العلامة الصينية التي تقدمها مان إيست التابعة لمجموعة المنصور للسيارات – 1.129 سيارة جديدة مرخصة خلال الشهر ذاته، لتحجز المركز السادس بين العلامات الأعلى ترخيصًا في السوق المصري. ويأتي هذا الأداء بعد أربعة أشهر فقط من طرحها رسميًا عبر مجموعة المنصور في يوليو 2025.

وكانت العلامة قد ظهرت للمرة الأولى ضمن قائمة الأكثر ترخيصًا في أغسطس الماضي، بحصولها آنذاك على 596 سيارة مرخصة، ما وضعها في المركز العاشر وقتها.

ومع استمرار نمو حضورها في السوق، نستعرض فيما يلي طرازات سوإيست المتاحة في مصر وأسعارها.

سوإيست S 05

تأتي سيارة سوإيست إس 05 بمحرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قدرة قدرها 156 حصان، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من النوع المبلل. وتضم المقصورة شاشتين متصلتين بقياس إجمالي 20.5 بوصة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ومقعدًا كهربائيًا للسائق، إلى جانب نظام للتحكم الصوتي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد. كما تشمل تجهيزات الأمان نظام كشف النقطة غير المرئية، وفتحة سقف كهربائية، ونظام تشغيل ذكي.

تقدم السيارة بفئة تجهيزات واحدة تحت اسم هاي لاين بسعر رسمي يبلغ 949 ألف جنيه.

سوإيست S06

تقدم سوإيست إس 06 بفئتين من حيث منظومة الحركة. الفئة الأولى هاي لاين تعتمد على محرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قدرة 156 حصان مع ناقل حركة مزدوج القابض مكون من 6 سرعات. أما الفئة الثانية بريميوم فتأتي بمحرك سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني يولّد قدرة 197 حصان مع ناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

وتطرح السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، تبدأ أسعارها من مليون و149 ألف جنيه لفئة سمارت، ثم مليون و249 ألف جنيه لفئة هاي لاين، وتصل إلى مليون و384 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

سوإيست S 07

تأتي سوإيست S 07 بفئتي هاي لاين وبريميوم، الفئة الأولى هاي لاين تعتمد على محرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قدرة 156 حصان مع ناقل حركة مزدوج القابض مكون من 6 سرعات. أما الفئة الثانية بريميوم فتأتي بمحرك سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني يولّد قدرة 197 حصان مع ناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

وتضم المقصورة شاشتين متصلتين بقياس إجمالي 26.6 بوصة، مع إضاءة داخلية متعددة الألوان. كما تدعم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة الذكية، تشمل نظام كشف النقطة غير المرئية، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام الحفاظ الفعال على المسار، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية كبيرة بقياس 62 بوصة>

وتقدم السيارة محليًا بفئتين من التجهيزات، حيث يبلغ السعر الرسمي مليون و259 ألف جنيه لفئة هاي لاين، ومليون و399 ألف جنيه لفئة بريميوم.

سوإيست S 09

تعد سوإيست إس 09 الطراز الأكبر ضمن المجموعة، حيث تأتي بسبعة مقاعد وتعمل بمحرك سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني. وتتميز المقصورة بتصميم داخلي فاخر، وفتحة سقف بانورامية بقياس 62 بوصة، وشاشة تحكم مركزية بحجم 15.6 بوصة تدعم أنظمة التشغيل الذكية، إلى جانب مقعد كهربائي للسائق مزود بخاصية التهوية، وغطاء خلفي كهربائي للشنطة.

كما تقدم السيارة رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، وشاحنًا لاسلكيًا سريعًا، وتشغيلًا ذكيًا للمحرك، ونظام تحكم صوتي، مع ناقل حركة بتصميم بلّوري يضيف لمسة فخامة داخلية.

وتطرح السيارة بفئة تجهيزات واحدة بريميوم بسعر رسمي يبلغ مليون و499 ألف جنيه.

