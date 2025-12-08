الاشتراك بـ400 جنيه.. ماذا نعرف عن مزاد سيارات جمرك الإسكندرية المقبل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني لبيع "لوطات" سيارات من مهمل ومصادر ومتروك جمارك مرفأي الإسكندرية والسلوم البحريين.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات، المشرف على المزاد، ظهر يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويشترط للاشتراك ودخول قاعة المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات وقيمتها 400 جنيه، وتتوفر بمقر الهيئة في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

كما يشترط سداد قيمة تأمين الاشتراك بالمزاد وقدره 50.000 جنيه وتخصم من كامل قيمة اللوط في حال الرسو، وتسترد إذا لم ينجح المتزايد في الحصول على أي من اللوطات المعروضة بالمزاد.

ويتاح للتزايد وفقًا للمذكور بكراسة الشروط، سيارات ركوب "ملاكي"، أبرزها (هيونداي توسان 2007 - جاجوار إكس إف 2009 - كرايسلر كابورليه 2005 - رانج روفر سبورت 2006 - بورشه كايين 2008 - كيا كارنفال 2007 - شيفرولية كامارو 2011).

ويتوفر للتزايد أيضًا (رينو ESPACE موديل 2001 - مرسيدس S350 موديل 2005 - هامر H3 موديل 2007 - بي إم دبليو 318D موديل 2011 - لاندروفر ديسكفري موديل 2008 - كيا أوبتيما موديل 2012 - مرسيدس E200 موديل 2010 - أودى Q7 موديل 2007)، وغيرها.

