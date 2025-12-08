بي واي دي سونج بلس| السيارة الكهربائية الأعلى ترخيصًا في مصر بدون وكيل

سيارة تويوتا الأكثر مبيعًا في العالم خلال 2025.. كم سعرها في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات التي تصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى نوفمبر 2025 بلغت 18.596سيارة.

وأوضحت بيانات مجمعة التأمين أن أعداد المركبات الكهربائية التي صدر لها تراخيص سير وتم التأمين عليها إجباريًا في شهر نوفمبر 2025 بلغت 1.267 وحدة.

وبحسب المجمعة سجلت بى واى دى 429 سيارة واستحوذت "سونج بلس" وحدها على 157 سيارة، بنسبة قاربت على الـ40 % من أعداد السيارات الكهربائية التي رخصت في مصر خلال الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعد مجموعة المنصور للسيارات وكيل علامة بي واي دي في مصر لبدء الأعمال اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026 القادم.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات أكثر سيارة مرخصة للعلامة في مصر خلال نوفمبر 2025:

بي واي دي سونج بلس تقدم بتصميم يعتمد خطوطًا حادة وشبكة أمامية كبيرة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية الإضاءة الحديثة، ومصابيح خلفية متصلة تمتد بعرض السيارة.

وتتوفر السيارة بعجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، وجناح خلفي رياضي.

تعتمد سونج بلس على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر توربيني مرتبط بمحرك كهربائي، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، مع ناقل حركة مخصص للمنظومة الهجينة.

تبلغ القوة الإجمالية للمنظومة حوالي 230 حصان، وتصل إلى عزم دوران يقارب 320 نيوتن متر.

تتمكن سونج بلس من السير بالطاقة الكهربائية وحدها لمسافة تصل إلى 50 كيلومتر تقريبًا، أما عند استخدام المنظومة الهجينة كاملة، فيصل المدى الإجمالي للسيارة إلى حوالي 800 كيلومتر.

تأتي المقصورة بمستوى جيد من الخامات، مع شاشة وسطية كبيرة للتحكم في وظائف السيارة، ولوحة عدادات رقمية، ومقاعد مزودة بخاصية الضبط الكهربائي في الفئات الأعلى.

كما تشمل التجهيزات نظام تكييف مزدوج المناطق، وفتحة سقف، وإضاءة داخلية محيطية، ومنافذ شحن للهواتف في الأمام والخلف.

تضم سونج بلس مجموعة من الأنظمة الأساسية المساعدة التي تشمل، نظام منع انغلاق الفرامل، توزيع قوة الكبح إلكترونيًا، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد صعود المرتفعات، وسائد وستائر هوائية، أنظمة مراقبة ضغط الإطارات، حساسات ركن خلفية، كاميرا محيطية.

