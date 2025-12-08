فيات تطلق سيارتها 500 بدفع هجين معتدل وسعر يعادل 1.1 مليون جنيه.. صور

بي واي دي سونج بلس| السيارة الكهربائية الأعلى ترخيصًا في مصر بدون وكيل

سيارة تويوتا الأكثر مبيعًا في العالم خلال 2025.. كم سعرها في مصر

قائمة أسعار سيارات "سوإيست" بعد انضمامها لأكثر 10 علامات ترخيصًا بمصر

ماذا يفعل صلاح في عجلة القيادة اليمنى بسياراته إذا رحل عن ليفربول؟

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة فيات الإيطالية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها 500 الصغيرة بنسخة دفع هجين معتدل.

ووفق المعلن من الشركة الإيطالية ستباع السيارة في أسواق الاتحاد الأوروبي نظير سعر يبلغ 19 ألف و990 يورو (مليون و110 آلاف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارتها 500 Hybrid الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1 لتر وبقوة 48 كيلووات/65 حصان، مدعوما بمحرك كهربائي صغير يعمل ببطارية12 فولت ويقوم بدور المولد المساعد.

وتنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة100 كلم/س في غضون 16 ثانية، فيما تصل السرعة القصوى إلى 155 كلم/س.

ويساهم نظام الدفع الهجين المعتدل في تقليل استهلاك الوقود إلى 5.3 لتر/100 كلم.

وتم تجهيز السيارة، التي يبلغ طولها 3.50 متر، بمقاعد مريحة وأنظمة مساعدة حديثة تشمل مكابح الطوارئ ونظام الحفاظ على المسار وكاميرا لمراقبة إشارات المرور، في حين تتولى الشاشة المركزية بقياس 10.25 بوصة مهام الملاحة والترفيه.