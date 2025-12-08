سيارة تويوتا الأكثر مبيعًا في العالم خلال 2025.. كم سعرها في مصر

كشفت وكالة فوكاس تو موف "Focus2Move" الأمريكية المتخصصة في أبحاث السيارات، عن حجم مبيعات السيارات حول العالم، والتي تصدرت فيها سيارة تويوتا الرياضية متعددة الاستخدامات RAV4، المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب التقرير الرسمي، جاءت تويوتا RAV4 في المركز الأول للمبيعات خلال عام 2025 بعد صعودها مركزين، متفوقة على تويوتا كورولا التي جاءت في المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر مبيعًا عالميًا.

نستعرض في التقرير الآتي مواصفات السيارة وأسعارها في مصر:

تقدم تويوتا RAV4 بمحرك أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 203 أحصنة عند 6600 لفة بالدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 243 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، ما يوفر ثباتًا وتحكمًا جيدًا على مختلف أنواع الطرق. وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي ماكفرسون ونظام تعليق خلفي مزدوج الوشاح Double Wishbone، بالإضافة إلى نظام توجيه كهربائي لتحسين الاستجابة أثناء القيادة.

جهزت تويوتا RAV4 بمجموعة واسعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام مساعدة صعود المرتفعات، نظام مساعدة المكابح BAS، مكابح يدوية كهربائية بخاصية Auto Hold، نظام تعزيز الثبات ESP، ونظام منع السرقة. كما تأتي السيارة مزودة بمجموعة من الوسائد الهوائية تشمل أمامية، جانبية، وستائرية، ووسائد للركبة، إلى جانب مصابيح ضبابية أمامية وخلفية ومصابيح LED أمامية وخلفية.

تتميز سيارة تويوتا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، نوافذ أوتوماتيكية، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق. كما تحتوي السيارة على نظام صوتي بست سماعات، شاشة وسطية قياس 7 بوصات، كاميرا خلفية، مرايا داخلية بخاصية التعتيم، مقاعد مغطاة بالجلد، شاشة قياس 4.2 بوصة بلوحة العدادات، مخرج كهرباء 12 فولت، نظام غلق الأبواب مع السرعة، نظام الدخول الذكي، مرايا جانبية بخاصية الضم، قضبان تحميل على السقف، فتحة سقف عادية، وعجلات رياضية قياس 18 بوصة، إضافة إلى حساسات صف أمامية وخلفية.

كما تأتي بمجموعة من المزايا للفئات الأعلى تشمل نظام المساعدة في هبوط المرتفعات، تدفئة المقاعد الأمامية، دعم قطانية كهربائي، تحكم كهربائي لمقعد السائق مع ذاكرة، شاشة 7 بوصات بلوحة العدادات، فتحة سقف بانورامية، وجناح خلفي رياضي.

اقرأ أيضًا:

"هبوط مفاجئ".. 14 سيارة تراجعت أسعارها حتى 100 ألف جنيه هذا الأسبوع

بعد انخفاضها 100 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات هيونداي i30 الجديدة بمصر

6 عيوب قاتلة تخفض سعر السيارة المستعملة لأكثر من النصف.. احذرها