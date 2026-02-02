إعلان

الجيش الليبي يعلن مقتل 3 عسكريين في هجوم على مواقع حدودية مع النيجر

كتب : مصراوي

04:11 م 02/02/2026

الجيش الليبي

د ب أ

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن ثلاث نقاط عسكرية على الشريط الحدودي الجنوبي بين ليبيا والنيجر تعرضت لهجوم مسلح متزامن في الساعات الأولى من فجر السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع عدد من الأفراد في الأسر.

وقالت القيادة العامة، في بيان رسمي، نشر اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "الهجوم استهدف منفذ التوم الحدودي ونقطة وادي بغرّة ونقطة السلفادور"، واصفة الهجوم بأنه "جبان"، واتهمت مجموعات وصفتها بـ"المرتزقة والعصابات الإرهابية المسلحة الخارجة عن القانون" بالوقوف وراءه.

وأوضح البيان أن العسكريين الذين سقطوا "استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية وحراسة حدود البلاد ومكافحة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة كانت قد وجهت خلال الفترة الماضية “ضربات موجعة" لتلك الجماعات عبر قطع طرق الإمداد والتهريب.

وأكدت القيادة العامة أن قواتها "تمكنت من إعادة تأمين المواقع المستهدفة بالكامل، وأن عمليات التمشيط والملاحقة لا تزال متواصلة"، لافتة إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى فرار العناصر المهاجمة باتجاه داخل حدود دولة النيجر، والعمل جارٍ على تحديد مواقعهم والتعامل معهم وفق ما يقتضيه الموقف"، بحسب البيان.

القوات المسلحة الليبية النيجر ليبيا هجوم مسلح الجيش الليبي

