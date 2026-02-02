إعلان

الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط

كتب : مصراوي

04:24 م 02/02/2026

قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة صحة الادعاءات بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي "نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة".

وجددت في بيان لها، اليوم الإثنين: "تأكيد دولة الإمارات على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني".

وشددت "على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة".


وأفادت تقارير عبرية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني.

وقالت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها إن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بلغت ذروتها، وقد جرى بالفعل تبادل مسودات بين الأطراف.

ويأتي ذلك على خلفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح معبر رفح. وقالت القناة العبرية في تقريرها نقلا عن مصادرها إن هناك حلًا مفاجئًا يجري العمل عليه خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نقلته القناة العبرية، تعتزم الإمارات إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، بما يشمل السيطرة على التجارة وإدارة جميع الأسواق داخل القطاع. كما تخطط لشراء جميع البضائع التي ستدخل غزة من إسرائيل، والاعتماد على مقاولين إسرائيليين في تنفيذ العمليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات العربية المتحدة قطاع غزة ريم الهاشمي الصحف الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
نصائح طبية

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات