الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة صحة الادعاءات بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي "نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة".

وجددت في بيان لها، اليوم الإثنين: "تأكيد دولة الإمارات على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني".

وشددت "على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة".



وأفادت تقارير عبرية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني.

وقالت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها إن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بلغت ذروتها، وقد جرى بالفعل تبادل مسودات بين الأطراف.

ويأتي ذلك على خلفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح معبر رفح. وقالت القناة العبرية في تقريرها نقلا عن مصادرها إن هناك حلًا مفاجئًا يجري العمل عليه خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نقلته القناة العبرية، تعتزم الإمارات إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، بما يشمل السيطرة على التجارة وإدارة جميع الأسواق داخل القطاع. كما تخطط لشراء جميع البضائع التي ستدخل غزة من إسرائيل، والاعتماد على مقاولين إسرائيليين في تنفيذ العمليات.