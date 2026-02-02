إعلان

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب : عمر صبري

04:07 م 02/02/2026

الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

الدكتور السيد جمعة السيد خاطر، عميدًا لكلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها.

الدكتور علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب، جامعة عين شمس.

الدكتورة منال السيد فريد أحمد، عميدًا لكلية التمريض، جامعة المنوفية.

الدكتور جمال محروس علي إسماعيل عطية، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، جامعة المنوفية.

الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عبد القادر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنوفية.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي قيادات جامعية جديدة

