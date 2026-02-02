إعلان

فريق طبي ينقذ مريضة من "حصار السوائل" في جراحة هي الأولى من نوعها بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

04:14 م 02/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح الفريق الطبي بمستشفى القنطرة غرب المركزي في إنقاذ حياة مريضة بعد إجراء أول حالة بذل لسائل ضاغط على القلب مصحوب بارتشاح بالغشاء التاموري، في تدخل عاجل أسهم في استقرار حالتها الصحية.

وتفصيليًا، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريضة وهي تعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، وصعوبة حادة في التنفس، وتسارع في ضربات القلب، إلى جانب انخفاض نسبة تشبع الأكسجين بالدم، ما استدعى التدخل الطبي الفوري.

وأظهرت فحوصات الإيكو على القلب وجود تجمع كبير من السوائل يضغط على عضلة القلب، وهو ما يمثل حالة حرجة تهدد حياة المريض مباشرة، ليتم اتخاذ قرار عاجل بدخول المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء بذل وسحب السائل الضاغط على القلب.

وأجرى الفريق الطبي التدخل بسرعة وكفاءة عالية، أسفر عن سحب السائل بنجاح، وتستقر الآن حالة المريضة داخل عناية القلب بالمستشفى مع تحسن ملحوظ.

ضم الفريق الطبي القائم على التدخل كلًا من: د. محمود سعد عيسى – استشاري القلب والقسطرة، د. لؤي سامي أحمد – استشاري القلب والقسطرة، د. محمد عبد الفتاح – استشاري جراحة القلب والصدر، د. محمد عمرو – أخصائي جراحة القلب والصدر

وشارك فريق التخدير بقيادة د. إبراهيم جاد – استشاري التخدير، تحت متابعة د. أحمد عيسى – مدير مستشفى القنطرة غرب المركزي.

ويأتي هذا النجاح في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، وتقديم تدخلات متقدمة تسهم في إنقاذ حياة المرضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى القنطرة غرب المركزي الإسماعيلية الغشاء التاموري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط
شئون عربية و دولية

الإمارات تُكذب الصحف الإسرائيلية: إدارة غزة للفلسطينيين فقط
أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة
حوادث وقضايا

أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة
لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
حوادث وقضايا

لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات