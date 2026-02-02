نجح الفريق الطبي بمستشفى القنطرة غرب المركزي في إنقاذ حياة مريضة بعد إجراء أول حالة بذل لسائل ضاغط على القلب مصحوب بارتشاح بالغشاء التاموري، في تدخل عاجل أسهم في استقرار حالتها الصحية.

وتفصيليًا، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريضة وهي تعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، وصعوبة حادة في التنفس، وتسارع في ضربات القلب، إلى جانب انخفاض نسبة تشبع الأكسجين بالدم، ما استدعى التدخل الطبي الفوري.

وأظهرت فحوصات الإيكو على القلب وجود تجمع كبير من السوائل يضغط على عضلة القلب، وهو ما يمثل حالة حرجة تهدد حياة المريض مباشرة، ليتم اتخاذ قرار عاجل بدخول المريضة إلى غرفة العمليات لإجراء بذل وسحب السائل الضاغط على القلب.

وأجرى الفريق الطبي التدخل بسرعة وكفاءة عالية، أسفر عن سحب السائل بنجاح، وتستقر الآن حالة المريضة داخل عناية القلب بالمستشفى مع تحسن ملحوظ.

ضم الفريق الطبي القائم على التدخل كلًا من: د. محمود سعد عيسى – استشاري القلب والقسطرة، د. لؤي سامي أحمد – استشاري القلب والقسطرة، د. محمد عبد الفتاح – استشاري جراحة القلب والصدر، د. محمد عمرو – أخصائي جراحة القلب والصدر

وشارك فريق التخدير بقيادة د. إبراهيم جاد – استشاري التخدير، تحت متابعة د. أحمد عيسى – مدير مستشفى القنطرة غرب المركزي.

ويأتي هذا النجاح في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، وتقديم تدخلات متقدمة تسهم في إنقاذ حياة المرضى.