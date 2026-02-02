سي إن إن: أردوغان يزور مصر والسعودية لبحث ملفات إقليمية شائكة

يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقيام بجولة تشمل "مصر والسعودية"، لبحث ملفات إقليمية شائكة وتعزيز الجهود المصرية التركية المشتركة لإنهاء خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الاستقرار في سوريا.

وبحسب قناة "سي إن إن"، من المقرر أن يتضمن جدول أعمال زيارات "أردوغان" التهديد الأمريكي بشن هجوم على إيران، والاستقرار الذي تحقق في سوريا، وإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار بغزة، في الزيارة هي الأولى هذا العام.

وسيتضمن زيارة أردوغان إلى مصر بحث إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي يقارب حاليًا 10 مليارات دولار، إلى 15 مليار دولار خلال زيارته للقاهرة، أما زيارته إلى السعودية فمن المتوقع خلالها مناقشة خطوات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي يبلغ حاليًا 8 مليارات دولار، إلى 10 مليارات دولار. كما سيناقش التعاون الدفاعي الإقليمي ومبادرات التصدير في الصناعات الدفاعية الموجهة لمنطقة الخليج.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإنه من المتوقع أيضا أن ينقل أردوغان تداعيات اجتماعاته مع ترامب وبيزشكيان إلى الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب تصاعد التوترات في المنطقة بعد قرار الولايات المتحدة بشأن التدخل في إيران.

ومن المقرر أن يناقش أردوغان، فتح معبر رفح الحدودي، ودخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وإجلاء المرضى والجرحى وجهود إعادة الإعمار في غزة. كما سيتم بحث دعم الإدارة الجديدة في سوريا، بهدف تحقيق الاستقرار.