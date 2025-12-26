تراجع إنتاج سيارات نيسان خلال شهر فبراير الماضي

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية (نيسان موتور) أمس الخميس تراجع إنتاجها خلال الشهر الماضي.

وقالت الشركة إن إنتاجها خلال نوفمبر بلغ حوالي 257 ألف سيارة بانخفاض نسبته 2ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت نيسان موتور إلى أن أرقام إنتاجها في الهند تشمل فقط الطرز التي تنتجها نيسان بعد بيع حصتها في شركة رينو نيسان أوتوموتيف الهند. في الوقت نفسه فإن المقارنة السنوية استبعدت السيارات التي أنتجتها رينو في الهند خلال نوفمبر من العام الماضي.

وبلغ إنتاج الشركة داخل اليابان خلال الشهر الماضي 41874 سيارة بانخفاض نسبته 6ر31% عن الشهر نفسه من العام الماضي.