قيادي بـ"الجبهة الوطنية": نجاح الحكومة مرتبط برؤية اقتصادية شاملة

كتب : مصراوي

10:24 م 10/02/2026

النائب أحمد سمير زكريا

كتبت -داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد سمير زكريا، نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن نجاح أي تشكيل وزاري في إدارة السلطة التنفيذية يظل مرهوناً بامتلاك رؤية اقتصادية شاملة ومحددة للمستقبل، مشدداً على أن العمل بنظام "الجزر المنعزلة" أو التعامل مع الملفات الاقتصادية بشكل منفصل لم يعد مقبولاً في ظل التحديات الراهنة.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، إن كافة أركان الحكومة يجب أن تصب جهودها في "بوصلة اقتصادية" واحدة، بحيث تخدم سياسات الاستثمار والصناعة والمالية هدفاً قومياً مشتركاً، محذراً من أن غياب هذا التنسيق يخلق تضارباً يربك الأسواق، كأن تسعى الدولة لجذب المستثمرين في وقت تُفرض فيه أعباء ضريبية جديدة.

وأضاف أن المستثمر لا يمكنه بناء دراسات جدوى دقيقة في ظل غياب الاستقرار التشريعي والضريبي، موضحاً أن التغييرات المفاجئة في القوانين تمثل عقبة حقيقية أمام تدفق رؤوس الأموال، مؤكداً أن زيادة الضرائب في الوقت الحالي لا تخدم هدف تحقيق الاستقرار في المعدلات الاقتصادية العامة أو جذب استثمارات حقيقية.

وأوضح زكريا أن معالجة الأزمات الهيكلية في الاقتصاد المصري تتطلب شجاعة في مراجعة القوانين المتعارضة، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في تفعيل "وثيقة ملكية الدولة" وزيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لضمان أداء أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار في ختام حديثه إلى أن التكامل بين الوزارات هو "كلمة السر" لتحقيق المستهدفات المطلوبة، حيث إن التناغم بين الأطراف المعنية هو ما يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في قدرة الدولة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بحرفية ووضوح.

أحمد سمير زكريا حزب الجبهة الوطنية التعديل الوزاري

