أحمد موسى: "السرية التامة" ميزت التعديل الوزاري الجديد

كتب : داليا الظنيني

10:25 م 10/02/2026

أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بـ"حالة السرية" التي فرضتها الدولة على التعديل الوزاري الأخير، معتبراً أن "غياب التسريبات" يمثل تطوراً كبيراً مقارنة بعصور سابقة.

وأكد أن المهمة التي تنتظر الوزراء الجدد ليست "نزهة"، بل هي مسؤولية جسيمة تضع صاحبها في مواجهة تحديات صعبة لخدمة الوطن.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن تولي منصب الوزير يعني التضحية بالوقت والحياة الخاصة في سبيل العمل العام، لافتاً إلى أن بعض الوزراء يتعرضون لحملات انتقاد حتى قبل بدئهم مهام عملهم، ومع ذلك يواصلون المسيرة بشجاعة من أجل مصلحة البلاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن العمل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يظهر مدى إخلاصه وحرصه الشخصي على الارتقاء بمستوى معيشة المصريين، مشيراً إلى أن الإنجازات المحققة في مشروعات "حياة كريمة" والقضاء على العشوائيات، تزامنت مع بناء جيش قوي وتطوير منظومة الأمن بوزارة الداخلية، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لحماية وبناء الدولة.

