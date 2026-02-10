أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء، أن بلاده لم تتفاوض مع واشنطن إلا بشأن الملف النووي.

وأوضح لاريجاني، أن الإدارة الأمريكية لم تناقش القضايا العسكرية والصاروخية في المفاوضات الجارية، خلافا لما كان متبعا في السابق.

ووصف لاريجاني، الفصل بين القضايا العسكرية والملف النووي بأنه "إجراء منطقيا"، مشددا على عدم وجود علاقة بين الملفين.

وحذر لاريجاني، من أن "الطلبات الجانبية" قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أن لغة التهديد بالقوة "لم تجد نفعا"، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات مع الغرب.

وكان مسؤولون إيرانيون التقوا مسؤولين أمريكيين في العاصمة العمانية مسقط يوم الجمعة الماضي، في لقاء وُصف بأنه "بناء".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن طهران أظهرت مرونة أكبر خلال المفاوضات الأخيرة، ملمحا إلى إمكانية إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة.