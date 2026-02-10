إعلان

إيران: تفاوضنا مع أمريكا بشأن الملف النووي فقط ونحذّر من "الطلبات الجانبية"

كتب : محمود الطوخي

10:24 م 10/02/2026

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء، أن بلاده لم تتفاوض مع واشنطن إلا بشأن الملف النووي.

وأوضح لاريجاني، أن الإدارة الأمريكية لم تناقش القضايا العسكرية والصاروخية في المفاوضات الجارية، خلافا لما كان متبعا في السابق.

ووصف لاريجاني، الفصل بين القضايا العسكرية والملف النووي بأنه "إجراء منطقيا"، مشددا على عدم وجود علاقة بين الملفين.

وحذر لاريجاني، من أن "الطلبات الجانبية" قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، مؤكدا أن لغة التهديد بالقوة "لم تجد نفعا"، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات مع الغرب.

وكان مسؤولون إيرانيون التقوا مسؤولين أمريكيين في العاصمة العمانية مسقط يوم الجمعة الماضي، في لقاء وُصف بأنه "بناء".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن طهران أظهرت مرونة أكبر خلال المفاوضات الأخيرة، ملمحا إلى إمكانية إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الملف النووي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
مسرح و تليفزيون

"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي