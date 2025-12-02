الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر..

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية وتيرة اهتمام قطاع كبير من المستهلكين في السوق المصري بالسيارة "بجاج كيوت" الصغيرة، ذلك بعد إعلان محافظة الجيزة عن بدء خطة طموحة لإحلالها اختياريًا وبتخفيضات سعرية بمركبات الـ"توكتوك" ثلاثية الإطارات.

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار السيارة، ومدى إمكانية ترخيصها للاستخدام الشخصي، وكذا قدرتها على قطع مسافات طويلة وقيادتها بالطرق السريعة، وتكلفة تشغيلها والمدن الأكثر احتياجًا داخل مصر لمثل هذا النوع من السيارات.

ولتحليل والإجابة على هذه الأسئلة لجأنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وجاءت إجاباته كالآتي:

ما المدن الأكثر احتياجًا للسيارة "بجاج كيوت"؟

أكثر المدن والمناطق التي يمكن استخدام بجاج كيوت بها القاهرة القديمة، الجيزة الشعبية، الإسكندرية الداخلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، دمياط، وبورسعيد، وهذا كون السيارة كيوت توفر حلولًا عملية للسكان الذين يحتاجون وسيلة نقل صغيرة وموفرة دون تكاليف تشغيل مرتفعة.

يرى تشات GPT أيضًا أن المحافظات الساحلية الهادئة قد تكون بيئة مناسبة لهذه السيارة، خصوصًا للمقيمين في مناطق مثل مطروح والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي، حيث يسهل الاعتماد على سيارة خفيفة وصغيرة في التنقلات اليومية داخل المدن الساحلية.

لماذا تعد "بجاج كيوت" خيارًا مناسبًا للبعض؟

تعد السيارة خيارًا مناسبًا للباحثين عن وسيلة تنقل شخصية، خاصة في ظل وصول تكلفة تشغيلها إلى نحو 47 قرشًا فقط للكيلومتر، وهو رقم يقل كثيرًا عن معظم السيارات الاقتصادية المتاحة في السوق، ما يجعلها حلًا جذابًا للطلاب والموظفين وأصحاب المشاوير اليومية القصيرة في حال تم فتح باب ترخيصها "ملاكي".

ما المحافظات التي يصعب تشغيل "بجاج كيوت" في شوارعها؟

قد لا تكون "بجاج كيوت" الخيار الأمثل للمحافظات ذات الطرق السريعة المفتوحة أو السفر المتكرر بين المدن، نظرًا لمحدودية سرعتها وإمكاناتها مقارنة بالسيارات التقليدية. لكن في الاستخدامات الحضرية داخل المدن، تبدو السيارة قادرة على تلبية احتياجات فئة كبيرة من المستهلكين الباحثين عن حل اقتصادي بحت.

ما العيوب والتحديات التي قد تواجه مستخدم "بجاج كيوت" بشكل يومي؟

أول التحديات أن السيارة تعتمد على محرك صغير بسعة لا تتجاوز 217 سي سي، ما يجعل قدرتها محدودة وسرعتها القصوى لا تتخطى 70 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يقلل كفاءتها في الطرق السريعة أو الرحلات الطويلة، ويجعل استخدامها الأنسب داخل المدن فقط.

كما تعاني "كيوت" محدودية في مستويات الأمان مقارنة بالسيارات التقليدية؛ إذ يشير تقييم السلامة العالمي لنسختها الأساسية إلى أداء متواضع في اختبارات التصادم، نتيجة تصميمها الخفيف واعتمادها على التجهيزات الأساسية دون أنظمة حماية متقدمة.

وتعد المساحة الداخلية أحد أبرز التحديات أيضًا، فالمقصورة صغيرة ومناسبة للتنقلات القصيرة، لكنها أقل راحة للركاب خاصة في الاستخدام العائلي أو عند تشغيل السيارة لساعات طويلة.

ويشير خبراء إلى أن السيارة قد تواجه صعوبة في الأداء عند التحميل الزائد أو السير في طرق غير ممهدة، نظرًا لوزنها الخفيف وقدرة محركها المحدودة، ما يجعلها أقرب في طبيعتها إلى مركبات "التوك توك" المطورة أكثر من كونها سيارة كاملة.

يذكر أن "بجاج كيوت" يتم تصنيعها في مصر بتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة بچاچ أوتو، التابعة لشركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة في مصر، ويبلغ سعرها الرسمي 199.900 جنيه.

