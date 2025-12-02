صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

في مفارقة لافتة، يطرح عشرات البائعين وتجار السيارات، السيارة هيونداي أكسنت RB المستعملة بأسعار تتجاوز سعر موديل 2026 الـ"زيرو"، رغم التخفيضات الرسمية الكبيرة التي أعلنها الوكيل المحلي للعلامة الكورية مع بداية ديسمبر.

ففي اليوم الأول من ديسمبر، شهدت فئات أكسنت RB الثلاث تخفيضات تراوحت بين 50 و60 ألف جنيه؛ حيث هبط سعر الفئة الأولى من 780 ألف جنيه إلى 730 ألف جنيه، والفئة الثانية من 810 آلاف إلى 760 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثالثة إلى 839 ألف جنيه بدلًا من 899 ألف جنيه.

ورغم هذا التراجع المعلن، لا تزال مواقع البيع المتخصصة تشهد طرح سيارات أكسنت RB مستعملة بأسعار تفوق الموديل الجديد، إذ وجدت طرازات 2024 و2025 بحالة جيدة لكنها مُسعرة بأكثر من 800 ألف جنيه، أي أعلى من الفئتين الأولى والثانية من موديل 2026 بعد التخفيضات.

ووصلت الأسعار في بعض الإعلانات إلى ما يقارب 900 ألف جنيه، ما يفوق سعر الفئة الأعلى تجهيزًا الجديدة من أكسنت RB محلية الصنع.

تعتمد أكسنت RB على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصانًا وعزم 156 نيوتن/متر، فيما تأتي بأبعاد تبلغ 4.370 ملم طولًا، و1.705 ملم عرضًا، و1.455 ملم ارتفاعًا، مع خلوص أرضي 156 ملم وسعة تخزين خلفية تصل إلى 389 لترًا.

