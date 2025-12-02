شانجان UNI-V الجديدة تفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر خلال ديسمبر

تقدم شركة SN اوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج في مصر، السيارة فويا فري التابعة للعلامة الفاخرة فويا من دونج فينج داخل السوق المحلي.

وفقًا لأحدث قائمة أسعار فإن السيارة ڤويا Free تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2.650.000 جنيه.

تنتمي فويا فري 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعد من الطرازات الحديثة التي تقدمها العلامة الصينية.

السيارة يبلغ طولها 490.5 سم وعرضها 195 سم وارتفاعها 164.5 سم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 296 سم، وسعة خزان وقود تبلغ 72 لتراً، بينما تتراوح سعة الحقيبة الخلفية بين 560 و1320 لترًا حسب وضعية المقاعد.

تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة تتكون من محرك بنزين سعة 1500 سي سي مزود بشاحن توربيني إلى جانب بطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتوفر المنظومة مجتمعة قدرة قدرها 482 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 720 نيوتن.متر.

ويتيح هذا النظام تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومتراً في الساعة، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

ترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أحادي السرعة وتعمل السيارة بنظام الجر الامامي، كما تعتمد على تعليق ماكفيرسون في الامام ومالتي لينك في الخلف. وتشمل التجهيزات انظمة امان تضم برنامج الثبات الالكتروني، ونظام كشف النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، الى جانب ست وسائد هوائية.

وتتضمن التجهيزات الداخلية والخارجية سقفاً بانورامياً وكاميرات محيطية بزاوية رؤية 360 درجة ونظام مثبت سرعة، كما تأتي بعجلات قياس 20 بوصة وشاشة وسطية قياس 15.6 بوصة مع لوحة عدادات رقمية بالكامل.

