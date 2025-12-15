رحلة الهبوط.. نيسان نافارا تفقد مليون جنيه من سعرها خلال 2025

من القوائم الرسمية إلى الغياب.. سيارات خرجت من السوق المصري في صمت

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025 الذي شارف على النهاية، موجات متلاحقة من التخفيضات وتحولات كبيرة بخريطة الأسعار، وتكشف مقارنة أسعار الطرازت الأكثر طلبًا ما بين شهري يناير وديسمبر حجم التراجع الكبير.

ووفق ما قاله محللين فإن التخفيضات المتتالية التي عايشها سوق السيارات خلال 2025، يرجع إلى وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب، وانضمام طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد نيسان "نافارا" Navara بيك أب من أبرز السيارات التي طالتها التخفيضات حيث تراجعت خلال العام الجاري بقيم تراوحت بين 120 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

تقدم نيسان نافارا لمستهلكي السوق المحلي في ديسمبر بنسختين، الأولى فردية الكابينة وتتوفر بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي 1.280.000 جنيه بدلًا من 1.400.000 جنيه سابقًا.

النسخة الثانية من نافارا تأتي مزودجة الكابينه، وتقدم بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 3.775.000 جنيه بدلًا من 4.325.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية حافظت على سعرها دون زيادة أو نقصان عند 4.725.000 جنيه.

وخضعت الفئة الثالثة إلى أكبر نسبة تخفيض حيث تراجع سعرها بواقع مليون جنيه دفعة واحدة لتباع بـ4.375.000 جنيه مقابل 5.375.000 جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا إلى 5.175.000 جنيه مقارنة بـ5.825.000 جنيه.

أداء قوي وخيارات متعددة

تعتمد نافارا الجديدة على محرك ديزل سعة 2.5 لتر تيربو، يولد في الفئات القياسية قوة 161 حصانًا مع عزم دوران 403 نيوتن/متر، بينما ترتفع القوة في فئات الكابينة المزدوجة الأعلى (SE وLE) لتصل إلى 187 حصانًا مع عزم 450 نيوتن/متر.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات في معظم الفئات، إلى جانب خيار ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات للفئات الأعلى تجهيزًا.

حمولة وأبعاد متنوعة

تقدم نيسان نافارا قدرة تحميل تصل إلى 1182 كجم تقريبًا في نسخة Single Cab الكابينة المفردة، لتناسب طبيعة الأعمال والنقل التجاري، بينما تأتي نسخة Double Cab الكابينة المزدوجة بقدرة تحميل تصل إلى 1200 كجم تقريبًا، مع توفير مقاعد خلفية عملية لعدد أكبر من الركاب.

أنظمة أمان متطورة

زودت نيسان نافارا الجديدة بمجموعة من تقنيات الأمان تشمل نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام التحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. كما تتوفر كاميرا خلفية وحساسات ركن في الفئات الأعلى، لتسهيل القيادة في المدن والمناطق المزدحمة.

تجهيزات داخلية وراحة

على مستوى المقصورة، ركزت نيسان على تحسين مستوى العزل الصوتي وجودة المواد، خصوصًا في نسخة الكابينة المزدوجة، التي تأتي أيضًا بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق في الفئات الكاملة، مع تجهيزات إضافية تعزز من تجربة القيادة اليومية.

