قررت الدائرة "2" جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة شقيقان في واقعة اتهامهما بقتل عامل بالعمرانية والثأر منه لقتله والدهما في معركة عائلية وقعت في صعيد مصر إلى جلسة 5 يناير 2026 للمرافعة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة ، أن المتهمين هم "ر. ن"، وشقيقه "م. ت"، في اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر من العام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتلا المجني عليه"م. ش"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب وثأر ظنا باطلا أنه وجب.

وتابعت النيابة العامة، أن "ر.ت" المتهم الأول : الذي يعمل سائق باغت المجني عليه بثلاث رصاصات، فقأت الأولى رأسه بينما الثانية خرقت ظهره، والثالثة اخترقت فخذه بسلاح ناري، قد أعده مُسبقًا لذلك الغرض فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه حال تقديم المتهم الثاني له المساعدات سيارة لرصد المجني عليه وإعداده مع المخططات على النحو المبين بالتحقيقات.ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مششخن "مسدس"، و29 طلقة بغير ترخيص مما تستخدم على السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن سبب الوفاة الإصابة النارية المفردة بالرأس والصدر والظهر والفخذ وما أحدثته من كسور في عظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا وتهتك بالرئة و الشريان الأيمن ونزيف دموى بالمخ، وتجويف الصدر والبطن أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المُتهمان إلى محكمة الجنايات العاجلة، لمعاقبتهما عما أسند إليهما من اتهام.