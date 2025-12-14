إعلان

تجديد تكليف جينا الفقي قائما بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

كتب : عمر صبري

09:58 م 14/12/2025

الدكتورة جينا الفقي

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة جينا الفقي لصدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتجديد تكليفها قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، متمنيًا لسيادتها دوام التوفيق والسداد في مهامها الوطنية، ومواصلة جهودها المخلصة للارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات العلوم والابتكار.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تجديد الثقة في الدكتورة جينا الفقي تتويج لمسيرة علمية وإدارية حافلة بالعطاء والإنجازات، ويعكس تقدير الدولة لكفاءتها المتميزة ودورها البارز في تطوير منظومة البحث العلمي ودعم الابتكار في مصر، مشيرًا إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنك المعرفة المصري، شهدا خلال فترة قيادتها خطوات نوعية أسهمت في دعم الباحثين، وتعزيز إتاحة المعرفة، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية المستدامة، لافًتًا إلى حرص جامعة القاهرة على استمرار التعاون المثمر مع الأكاديمية وبنك المعرفة بما يخدم المجتمع الأكاديمي والبحثي.

وفى سياق متصل اعربت أسرة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عن خالص تهانيها للدكتورة جينا باعتبارها إحدى خريجات الكلية، وتؤكد أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادتها الحكيمة وإسهاماتها المؤثرة في تطوير منظومة البحث العلمي ونشر المعرفة، متمنين لها مزيدًا من العطاء والتميز في خدمة الوطن.

