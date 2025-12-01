فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي لعلامة رينو التجارية في مصر، عن أحدث أسعار سيارتها رينو تاليانت خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتراجعت أسعار سيارة رينو بقيم تتراوح بين 24.000 جنيه و75.000 جنيه، إذ أصبحت تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن بدلاً 699 ألف جنيه، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه مقابل 799 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

