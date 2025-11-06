بكين - (د ب أ):

تعتزم شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تطوير رقائق متطورة خاصة بها لتشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، في ظل سعي شركات صناعة السيارات إلى مزيد من التحكم في سلاسل توريد التكنولوجيا، التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فولكس فاجن أكبر منتج للسيارات في أوروبا ستطور هذه الشرائح في الصين، لتعويض تخلفها وشركات عالمية أخرى في صناعة السيارات عن الشركات الصينية مثل بي.واي.دي وشياومي كورب التي تطورت تقنيات حديثة لسياراتها. ستطلق الشركة الألمانية على الشريحة، اسم "نظام على شريحة"، وستكون قادرة على تشغيل أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثالث، حيث يمكن للسيارة السير بدون تدخل السائق في ظروف محدودة.

من ناحيته قال أوليفر بلومه، رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن، خلال فعالية أقيمت في معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي: "من خلال تصميم وتطوير الرقاقة (نظام على شريحة) هنا في الصين، نسيطر على تقنية رئيسية ستحدد مستقبل القيادة الذكية". وسيتم تطوير هذه الشريحة بالتعاون مع شركة كاريزون، وهي مشروع مشترك بين شركة كارياد، ذراع البرمجيات التابعة لشركة فولكس فاجن، وشركة هورايزون روبوتيكس الصينية للتكنولوجيا.

يأتي اقتحام فولكس فاجن لمجال صناعة الرقائق المتقدمة في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات العريقة خطرا متزايدا لتوقف الإنتاج في مصانعها نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. فقد أجبر نقص الرقائق خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 بعض شركات التصنيع على خفض الإنتاج أو تسليم بعض السيارات بدون العديد من التجهيزات المعتادة بسبب نقص في المكونات الإلكترونية.

وفي الأسابيع الأخيرة، واجهت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وبي.إم دبليو وهوندا موتور، أزمة في الإمدادات بعد أن منعت بكين شركة نيكسبيريا من التصدير من منشآتها في الصين، ردًا على استيلاء الحكومة الهولندية على شركة صناعة الرقائق المملوكة للصين.

ومن المتوقع تسليم الشريحة المتكاملة الجديدة في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وستكون أيضا أساسية في طرح فولكس فاجن للسيارات الكهربائية في الصين.

وقالت فولكس فاجن إن الشريحة ستتمتع بقوة حوسبة تتراوح بين 500 و700 تيرا بايت في الثانية، وستعالج البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار "لجعل القيادة أكثر أمانا وسلاسة وذكاءً"