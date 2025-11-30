جيب تطلق الجيل الثالث من Compass لمنافسة هذه السيارات.. صور وتفاصيل

في نوفمبر.. تراجع أسعار 18 سيارة جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة "جيب" Jeep الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الجيل الثالث من أيقونتها Compass، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan وتويوتا RAV-4.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارة الطرق الوعرة Compass الجديدة، التي تأتي بطول 4.52 متر، تواصل النهج التصميمي المميز للعلامة التجارية الأمريكية؛ حيث تتمتع بتصميم حاد الزوايا ينم عن القوة والشراسة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين معتدل (Mild Hybrid) بقوة 107 كيلووات/145 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 195 كلم/س، بينما يبلغ معدل الاستهلاك 5.7 لتر/100 كلم.

كما تتوفر السيارة بنسخة كهربائية، والتي تنطلق بقوة 157 كيلووات/213 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتعتمد النسخة الكهربائية على بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 500 كلم.

وفي وقت لاحق، سيتوفر للسيارة نظام دفع هجين Plug-in بقوة 143 كيلووات/195 كيلووات، مع مدى سير يصل إلى 95 كلم.

كما ستتوفر أيضا نسخة كهربائية بقوة 170 كيلووات/231 حصان ومدى سير يصل إلى 650 كلم، بالإضافة إلى نسخة كهربائية رباعية الدفع، والتي تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 275 كيلووات/375 حصان ومدى سير يصل إلى 600 كلم.