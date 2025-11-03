زادت مليون جنيه في 24 ساعة.. صراع شرس في مزاد على لوحة سيارة بمصر

يقام في هذه الأيام عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مزاد علني إلكتروني لتخصيص لوحة سيارة مميزة لأعلى سعر.

وتحمل اللوحة الوحيدة المطروحة حاليًا يمزاد وزارة الداخلية أرقام وحروف "ن 4"، ووصل سعرها الشرائي حتى الآن 2.550.000 جنيه.

ومن المقرر بحسب المعلن عبر موقع "لوحتك دوت كوم" أن يستمر باب المزاد مفتوحًا لشراء اللوحة الوحيدة المطروحة حاليًا حتى مساء يوم الخامس من نوفمبر الجاري.

وكان سعر لوحة "ن 4" وصل إلى 1.500.000 جنيه حتى ظهر يوم أمس الأحد وكان يتزايد لشرائها شخص واحد، ذلك قبل أن متزايد ثان ويرفع السعر بأكثر من مليون جنيه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.

