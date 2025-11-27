الأسعار تبدأ من 48 ألف جنيه.. رينو تطرح سيارات قديمة للبيع في مزاد علني

تقدم شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية الفاخرة GAC في مصر، السيارة GAC EMPOW الجديدة كأرخص طرازتها بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر الجاري.

تأتي جي إيه سي إمباو 2026 السيدان بـ3 فئات وتبدأ من 1.080.000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1.230.000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1.340.000 جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات GAC إمباو الجديدة بالسوق المصري:

محرك GAC EMPOW

تعتمد جي إيه سي إمباو موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

أبعاد GAC EMPOW

يبلغ طول جي إيه سي إمباو موديل 2024 نحو 4700 مم، وعرضها 1850 مم، وارتفاعها 1432 مم، وقاعدة العجلات 2730 مم، وسعة خزان الوقود 47 لتر.

تجهيزات GAC EMPOW

تضم السيارة GAC إمباو 2024 عدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى خاصية مانع السرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا، وحساسات ركن.

