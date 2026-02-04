إعلان

استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدفعي لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من غزة

كتب : مصراوي

10:45 ص 04/02/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

(د ب أ)

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن 5 مواطنين بينهم طفلة استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام المواطنين في حييّ الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، استشهد 529 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1460 آخرين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطينيين غزة

