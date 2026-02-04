إعلان

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

كتب : أحمد العش

11:04 ص 04/02/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تشابه ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة بين شهر فبراير عام 2019 وشهر فبراير 2026، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى سجلت يومي 4 و5 فبراير 2019 درجة حرارة عظمى بلغت 28 درجة مئوية، وهو ما يعكس ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، وذلك على الرغم من أننا لا نزال في ذروة فصل الشتاء الذي يتسم عادة بانخفاض درجات الحرارة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة، أن الطقس قد يشهد تقلبات مفاجئة، وأن الاستمرار في ارتداء الملابس المناسبة أمر مهم للوقاية من نزلات البرد والحفاظ على الصحة العامة.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

درجات الحرارة تخفيف الملابس الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

إسرائيل تلغي تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى عبر معبر رفح
شئون عربية و دولية

إسرائيل تلغي تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى عبر معبر رفح
استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي اليوم
شئون عربية و دولية

استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي اليوم
تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم
أخبار المحافظات

تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا