ارتفاع تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تشابه ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة بين شهر فبراير عام 2019 وشهر فبراير 2026، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى سجلت يومي 4 و5 فبراير 2019 درجة حرارة عظمى بلغت 28 درجة مئوية، وهو ما يعكس ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، وذلك على الرغم من أننا لا نزال في ذروة فصل الشتاء الذي يتسم عادة بانخفاض درجات الحرارة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة عدم تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة، أن الطقس قد يشهد تقلبات مفاجئة، وأن الاستمرار في ارتداء الملابس المناسبة أمر مهم للوقاية من نزلات البرد والحفاظ على الصحة العامة.

