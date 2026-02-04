حريق يلتهم حظيرة مواشي بالمنوفية

اندلع حريق هائل في حظيرة مواشي بمنطقة أرض الشعار بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن نفوق 3 عجول، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب الحريق داخل حظيرة مملوكة للمواطن السيد عبد العزيز، مقامة على مساحة نحو 250 مترًا بشارع المقابر بأرض الشعار، وانتقلت قوة من مركز شرطة منوف إلى موقع البلاغ لمعاينة الواقعة.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، ونجحت بقيادة العميد أحمد منيع في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للمناطق المجاورة، فيما أسفر الحريق عن نفوق 3 عجول داخل الحظيرة.

تابع وليد سالم رئيس مجلس مدينة منوف تطورات الحريق منذ لحظاته الأولى، ووجّه بدفع معدات مجلس المدينة للمساهمة في أعمال السيطرة والتأمين.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وبيان أسباب الحريق.