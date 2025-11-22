ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر

تقدم "شركة كايي موتور إيجيبت" Kaiyi Motor Egypt، الوكيل المحلي لعلامة كايي بالسوق المصري، السيارة Kaiyi X7 الـ SUV سباعة المقاعد موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات خلال نوفمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات كايي X7 في مصر:

أبعاد ومساحات كايي X7

السيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، وتأتي بطول 4738 مم، وعرض 1968 مم، وارتفاع 1708 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 مم. وتعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة.

محرك كايي X7

تُقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

المقصورة الداخلية لـ كايي X7

من الداخل، تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مزود بشاشة لمسية بحجم 14.6 بوصة، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل شاحن لاسلكي وإضاءة داخلية قابلة للتخصيص وفتحة سقف بانورامية.

منظومة الأمان في كايي X7

على مستوى الأمان، تأتي السيارة بست وسائد هوائية تشمل جميع المقاعد، وهيكل عالي الصلابة، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا قيادة ذكية من المستوى الأول تشمل أنظمة مساعدة إلكترونية للقيادة.

أسعار كايي X7

قدمت السيارة في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

