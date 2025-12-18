إعلان

لهؤلاء.. 50 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار جاك JS2 الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

03:25 م 18/12/2025
أعلنت قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جاك" JAC التجارية في مصر، عن إطلاق عرض "كاش باك" لعملاء الشراء النقدي بقيمة 50.000 جنيه على سيارة JAC JS2 الكروس أوفر الخدمية الجديدة.

وأكدت الشركة أن العرض ساري في جميع فروع JAC والوكلاء المعتمدين، إلى جانب استمرار تقديم ضمان شامل لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر على جميع موديلات JAC لعام 2026، والتي تشمل JS2، JS4، JS7 ،JS6 وJS8 pro.

تأتي JAC JS2 بمحرك سعة 1500CCيولد قوة 111 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 146 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، ونظام دفع أمامي يضمن سلاسة القيادة وكفاءة استهلاك الوقود.

وتعتمد JS2 على قاعدة عجلات بطول 2490 مم، ,طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1568 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر لتوفر مساحة داخلية مناسبة للاستخدام اليومي والعائلي.

كما تأتي السيارة مجهزة ب6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مثبت السرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

أسعار السيارات سيارات jac تخفيض الأسعار

