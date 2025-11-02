"مقارنة الأشقاء"| فولكس فاجن تيجوان في مواجهة تايرون.. أيهما تختار؟

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة كروس أوفر جديدة في مصر

قبل أيام، انضمت السيارة فولكس فاجن تايرون الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبع مقاعد إلى السوق المصري رسميًا ولأول مرة.

ومع انضمامها رسميًا أصبح محبي فولكس فاجن المقبلين على الشراء أمام خيارين للعلامة قد يحققان نفس الغرض وهما تايرون الجديدة وتيجوان.

نستعرض في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية بينهما:

الأبعاد والمساحات

تأتي فولكس فاجن تيجوان الجديدة بطول يبلغ 4539 ملم، وعرض 1842 ملم، وارتفاع 1657 ملم، بينما احتفظت بقاعدة العجلات السابقة التي يبلغ طولها 2681 ملم.

تعتمد تيجوان على محرك بسعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصانًا، ويولد عزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

من الداخل تأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة كبيرة للنظام المعلوماتي، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية، كما تم تجهيزها بعدد من أنظمة الأمان تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، ونظام منع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية متعددة الاستخدامات.

أما فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًا، فقد جاءت بزيادة واضحة في الحجم والأبعاد مقارنة بتيجوان لتتسع لسبع مقاعد، إذ يبلغ طولها 4792 ملم، والعرض 1853 ملم، والارتفاع 1671 ملم، وقاعدة العجلات 2791 ملم، ما يمنحها رحابة داخلية أكبر ومساحات تخزين تصل إلى 855 لترًا يمكن زيادتها إلى أكثر من 2000 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

من الداخل تأتي تايرون بمقصورة واسعة مزودة بشاشات رقمية كبيرة للنظام المعلوماتي والعدادات، بالإضافة إلى نظام أوامر صوتية متطور، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد أمامية كهربائية قابلة للتعديل مزودة بخاصية التدليك، إلى جانب فتحة سقف بانورامية وإضاءة داخلية متعددة الألوان.

منظومة الحركة

تعتمد تايرون وتيجوان على نفس منظومة الحركة حيث يعمل كلاهما بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومترات في الساعة مع تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر خلال 9 ثوان.

السلامة والأمان

أما تجهيزات السلامة، فتشترك السيارتين في مثبت سرعة تفاعلي، ونظام تحذير من مغادرة المسار، ونظام مراقبة الزوايا غير المرئية، وكاميرات محيطية بزاوية رؤية كاملة، وأنظمة مساعدة على الركن والصعود والنزول من المرتفعات، إضافة إلى وسائد هوائية متعددة ونظام كبح طارئ أوتوماتيكي.

الأسعار الرسمية في مصر

تتوفر فولكس فاجن تايرون بفئة واحدة بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه، وتقدم فولكس تيجوان أيضًا بفئة واحدة R-Line 2 سعرها الرسمي 2 مليون و390 ألف جنيه.

