الصين تمتلك 19.92 مليون نقطة لشحن السيارات الكهربائية

بكين - (د ب أ):

وصل عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية في الصين بنهاية الشهر الماضي إلى 32ر19 مليون نقطة شحن بزيادة نسبتها 52% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إدارة الطاقة الوطنية في الصين فإن عدد نقاط الشحن المملوكة للدولة يبلغ 63ر4 مليون نقطة بزيادة نسبتها 36% عن العام الماضي، في حين يمتلك القطاع الخاص أكثر من 7ر14 مليون نقطة بزيادة نسبتها 8ر57% عن العام الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إجمالي قدرات محطات شحن السيارات الكهربائية العامة في الصين بلغ بنهاية الشهر الماضي حوالي 210 ملايين كيلوواط في نهاية نوفمبر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، كشفت الصين عن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتحسين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، بهدف إنشاء شبكة وطنية تضم 28 مليون محطة شحن، مع تجاوز طاقة الشحن العامة 300 مليون كيلوواط بحلول نهاية عام 2027.