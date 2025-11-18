نيسان مصر: صدرنا 25 ألف سيارة صني.. وهذا ما يؤخر تقديم طرز كهربائية

كشفت نيسان مصر عن حجم الإنتاج المحلي وبرامج التصدير والخطط المستقبلية للعلامة، وذلك على هامش فعاليات قمة نيسان أفريقيا المنعقدة حاليًا بمنتجع الجوبة بمحافظة البحر الأحمر.

قال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لـ"نيسان مصر"، إن الشركة ملتزمة بدعم برنامج الصناعة الوطنية ورفع قدرات التصنيع المحلي، مضيفًا أن عمليات التصدير الخاصة بسيارة نيسان صني شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد وصول عدد السيارات المصدرة إلى 25 ألف سيارة تم تصنيعها محليًا وتصديرها إلى أسواق مختلفة بأفريقيا.

وأعلن عبد الصمد، عن انضمام نيسان سنترا رسميًا إلى برنامج الصناعة الوطنية، ما يعكس اهتمام نيسان بتعميق المكون المحلي ويمنح هذا الانضمام أهمية سنترا، باعتباره أحد الطرازات الأكثر طلبا داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على توسيع الطاقة التشغيلية للمصنع، مؤكدًا أن دخول سنترا للبرنامج الوطني يعني أنها سترتفع حتى 5000 سيارة مصنعة محليا، مع خطط أيضًا مستقبلية للتصدير.

ولفت إلى خروج طراز ثالث من خطوط الإنتاج المحلية إلى جانب صني وسنترا، حيث دخل بالفعل المرحلة التجريبية على الطرق المصرية تمهيدا لتقديمه رسميًا خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضح أن الطراز الجديد ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، قائلًا: "أترككم لتوقعاتكم بين ماجنايت وتيكتون".

وبالحديث عن مستقبل سيارات نيسان الكهربائية في مصر، قال عبد الصمد إن نيسان مصر لن تقدم سيارة كهربائية بالكامل في الوقت الحالي، موضحًا أن القرار يرتبط بالتأكد من جاهزية البنية التحتية للشحن داخل مصر.

وأشارت إلى أن الانتقال للسيارات الكهربائية بالكامل يتطلب بيئة مناسبة لضمان تجربة استخدام مريحة للعملاء.

وشدد على أن تكنولوجيا e-Power ستكون هي الخطوة الأولى نحو تقديم حلول طاقة بديلة داخل السوق المصري، باعتبارها تقنية توفر قيادة كهربائية كاملة دون الحاجة إلى شحن خارجي، من خلال نظام يعتمد على مولد داخلي لإنتاج الطاقة.

وأنهى عبد الصمد كلمته بالإشارة إلى أن نيسان مصر ستقدم الجيل الثالث من تكنولوجيا e-Power رسميا في مصر.