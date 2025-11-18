فورد الأمريكية تكتب شهادة وفاة "فوكاس" الشهيرة بعد قرابة 30 عامًا بالأسواق

قبل أيام، صرح محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إيجيبت بانضمام السيارة نيسان سنترا سيدان العائلية متوسطة الحجم إلى البرنامج الوطني لصناعة السيارات "AIDP" بشكل رسمي.

تصريحات عبد الصمد أدلى بها على هامش مشاركة نيسان في معرض TransMEA للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة لعام 2025 والذي أقيم في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، وعرضت خلاله نيسان سيارتي الركوب الملاكي المجمعتين محليًا صني وسنترا.

وكانت نيسان إيجيبت أعلنت في ديسمبر الماضي عن استعداد الشركة لضم السيارة سنترا إلى البرنامج الوطني لصناعة السيارات، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة في مصر وما توليه من أهمية قصوى لبرنامج تنمية صناعة السيارات وبرنامج تحفيز الصادرات أيضًا.

وأشارت الشركة إلى أنها ضخت نحو مليوني دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصنع نيسان مصر إلى 30 ألف سيارة سنويًا في 2025، بزيادة 5 آلاف سيارة مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية حتى آخر 2024.

مواصفات وأسعار نيسان سنترا بعد انضمامها لبرنامج AIDP

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة Highline وتباع بسعر رسمي 899.000 جنيه.

تعتمد نيسان سنترا على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

تأتي سيارة نيسان متوسطة الحجم بهيكل يبلغ طوله الإجمالي 4.61 مترًا وقاعدة عجلاتها 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر، ومساحة تخزين خلفية 510 لترًا مكعبًا.

تمتلك سيارة نيسان الجديدة أنظمة ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي؛ فضلًا عن تكييف بتحكم يدوي وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة.

كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنائي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية.

برنامج AIDP المصري لصناعة السيارات.. أهدافه وآليات العمل

البرنامج الوطني لصناعة السيارات "AIDP" هو استراتيجية دولة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي للسيارات والصناعات التكميلية والمغذية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات.

انطلق العمل بالبرنامج في يونيو 2022، ويعتمد على تقديم حوافز للشركات المشاركة في الإنتاج المحلي، بما في ذلك تجميع السيارات والتعامل مع المشكلات التي تواجه المصنعين.

وتسعى الدولة من خلال البرنامج إلى زيادة نسبة المكون المحلي عبر تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات التكميلية، وكذا زيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز تصديري من خلال تعظيم موقعها الجغرافي الذي يربط الشرق بالغرب.

وتقدم الدولة ممثلة في المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء جملة من الحوافز للمصنعين لحثهم على الانخراط والمشاركة في برنامج "AIDP" وفي مقدمة تلك الحوافز تقديم تيسيرات لوجستية وتسهيل عملية الافراج الجمركي وإعفاءات ضرائبية وحافز مالي بحد للسيارات التي لا يتجاوز سعرها 1.500.000 جنيه.

