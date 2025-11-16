وكيل KGM عن تصنيع سيارات العلامة الكورية في مصر: "قريبًا"

كشف عبد القادر طلعت، مدير علامة «KGM» في شركة «عربيات إيجيبت»، عن اعتزام الشركة بدء تجميع عدد من طرازات العلامة الكورية محليًا خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية ودعم السوق المصرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية عربيات إيجيبت لتعزيز وجودها الصناعي في السوق المحلي، ودعم خطط الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أعمال الشركة على مستوى الإنتاج والتوزيع والخدمات.

جاء إعلان الشركة عن خطة التجميع المحلي خلال احتفالية الشركة بمرور 20 عامًا على تأسيس شركة عربيات إيجيبت، وهي المناسبة التي تزامنت مع إطلاق KGM أكتيون الجديدة كليًا بمصر لأول مرة، والتي تمثل جيلاً جديداً من طرازات الشركة الكورية.

وأوضح مدير علامة KGM أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة من قبل الشركة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات أفضل، مشددة على أن القادم سيكون دائماً أقوى وأفضل.

وأكد طلعت ثقته في أن السيارة أكتيون الجديدة ستحظي بإقبال واسع من المستهلكين، موكدًا بأننا نواصل التزامنا بتعزيز تواجد علامة KGM الكورية في السوق المصري من خلال طرح طرازات تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، مع التركيز على الجودة، السلامة، وخدمة ما بعد البيع التي تليق بثقة عملائنا."

وكانت قدمت العلامة الكورية سيارتها الجديدة بفئتين: الفئة الأولى High Line بسعر 1,790,000 جنيه مصري، والفئة الثانية Top Line بسعر 1,990,000 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا

بعد طرحها في مصر لأول مرة.. KGM أكتيون تدخل في منافسة مباشرة مع فولكس فاجن تايرون

بعد تخفيضها 200 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سكودا كاروك 2026 في مصر