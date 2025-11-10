جيتور داشينج تواجه ساوإيست S06.. منظومة واحدة بأسعار مختلفة

دخل السوق المصري خلال العام الجارين الكثير من السيارات في فئة الـSUV التي تنتمي للصانع الصيني ومنها جيتور داشينج 2026 وساوإيست S06 2026، اللذين يشتركان معًا بنفس منظومة الحركة و المواصفات تقريبًا مع اختلافات بسيطة، .

نستعرض فيما يلي مقارنة تفصيلية بينهما:

المحرك

تأتي جيتور داشينج 2026 بنسختين من المحركات الأقوي سعة 1.6 لترتربو يولد قوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض بسبع سرعات ونظام دفع أمامي. أيضاً ساوإيست تقدم محلياً بنفس محركات داشينج مع نفس المواصفات دون أي تغيير، لكنها تتميز بارتفاع عن الأرض مقارنة بجيتور.

التجهيزات الداخلية

تقدم جيتور داشينج بشاشة 12.8 بوصة تدعم آندرويد أوتو وآبل كار بلاي، سقف بانورامي، مقاعد كهربائية ومدفأة، تكييف أوتوماتيكي، نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، وصوتي مكون من 4 سماعات. في المقابل، توفر ساوإيست S06 شاشة عرض 12.8 بوصة وشاشة عدادات رقمية 9.2 بوصة، تدعم آندرويد أوتو وآبل كار بلاي، فتحات تكييف خلفية.

أنظمة الأمان

تزود جيتور داشينج بأنظمة أمان تشمل 6 وسائد هوائية، ABS، EBD، ESC، AEB، BSM، كاميرا 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات و مثبت للسرعة، بينما تأتي ساوإيست S06 بأربع وسائد هوائية، ABS، ESC، ARP، نظام مراقبة النقطة العمياء ، تحذير الاصطدام الأمامي ، كاميرا 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية، مع إمكانية تشغيل المحرك عن بعد.

الأسعار

تتوفر جيتور داشينج في مصر بسعر يبدأ من 1,155,000 جنيه، 1,250,000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً تقدم مقابل 1,415,000 جنيه.

أما ساوإيست S06 تبدا أسعارها من 1,149,000 جنيه، الفئة الثانية 1,249,000 جنيه، أما الفئة عالية التجهيزات تأتي بسعر 1,384,000 جنيه.

