توفر الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، السيارة أوسترال الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية بتخفيضات تتجاوز 200 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

يأتي العرض الجديد على رينو أوسترال 2026 بتخفيضات تصل إلى 230 ألف جنيه مصري، نستعرض الأسعار الجديدة فيما يلي:

تبدأ الفئة الأولي من السيارة مقابل مليون و 400 ألف جنيه، مليون و 570 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 630 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تأتي بعد التخفيضات مقابل مليون و 740 ألف جنيه، فيما قدمت الفئة الخامسة عالية التجهيزات بنسخة Alpine مقابل مليون و 770 ألف جنيه.

مواصفات رينو أوسترال الجديدة بمصر:

تعتمد رينو أوسترال على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وينقل حركة للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

يتم التحكم في أداء المحرك ومختلف عناصر السيارة بواسطة نظام "multi sense" لتغيير وضعيات القيادة الثلاث وهي "كومفورت - إيكو - سبورت".

السيارة مجهزة بنظام توجيه العجلات الخلفية حيث تقوم العجلات الخلفية في اتجاه عكس العجلات الأمامية حتى سرعة 50 كم/س، بينما تقوم بالتوجيه في نفس الاتجاه فوق تلك السرعة بهدف تعزيز قدرات توجيه السيارة داخل المنعطفات الحادة حيث يبلغ قطر الدوران 10.1 مترا.

وتعد فئة Esprit Alpine النسخة الرياضية التي تقدم لأول مرة على مستوى طرازات رينو، وتتسم بلمسات رياضية خاصة خارجيا، مثل جنوط الألمونيوم قياس 20 بوصة وتصميمات الصدامات المختلفة وشعارات ألبين المثبتة على جوانب السيارة.

أما من الداخل ظهرت المقصورة بمزيج بين الألكنتارا والجلود بالمقاعد التي تحمل شعارات ألبين أيضا وتم استخدام الكربون فايبر المظهري ببعض المناطق.

حصلت مقصورة أوسترال أيضا على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأخرى وسطية لنظام أوبن أر المعلوماتي بقياس 12 بوصة، بينما يمكن عرض بعض المعلومات مثل السرعة وتوجيهات نظام الملاحة على الزجاج الأمامي بخاصية Head Up Display قياس 9.3 بوصة.