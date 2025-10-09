"السيارة ذات الوجه الباكي".. ماذا نعرف عن سكودا R110 الاختبارية الجديدة؟

كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن النسخة الجديدة من GR كورولا 2026 التي تحمل بصمة فريق GAZOO Racing، بعد تطويرها واختبارها في بيئات قيادة قاسية مثل حلبة نوربورجرينج.

حصلت السيارة على تعزيزات هيكلية جديدة تضمنت إضافة 45.6 قدمًا من المواد اللاصقة الهيكلية لزيادة الصلابة وتحسين التماسك الخلفي، ما ينعكس على ثبات أفضل أثناء المنعطفات.

كما أضيفت فتحة هواء ثانوية لتحسين تبريد المحرك وتحقيق أقصى أداء في الرحلات الطويلة.

تتوفر GR كورولا الجديدة بفئتين، الفئو الأساسية GR Corolla وتأتي بتصميم رياضي يشمل غطاء محرك منتفخ بفتحات تهوية لامعة باللون الأسود، وجناح خلفي بلون الهيكل، وعجلات سبائكية سوداء لامعة.

أما الفئة GR Corolla Premium Plus الأعلى فتتميز بسقف من ألياف الكربون المزورة، وجناح خلفي أسود لامع، ومقاعد مكسوة بجلد "Brin Naub" بخياطة حمراء، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

من الناحية الميكانيكية، تعتمد السيارة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد 300 حصان و295 رطل/قدم من العزم، ويتصل إما بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات أو يدوي من 6 سرعات بتقنية مطابقة سرعة الدوران.

وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي GR-FOUR المستوحى من سباقات الرالي، مع فروق محدودة الانزلاق أمامية وخلفية لتحكم أدق في المنعطفات.

في المقصورة، تأتي السيارة بعدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام Toyota Audio Multimedia بشاشة 8 بوصات يدعم الأوامر الصوتية وApple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين، إلى جانب نظام صوتي مطور من JBL بتسعة مكبرات صوت.

وتشمل منظومة الأمان Toyota Safety Sense 3.0 التي تضم مكابح طوارئ، وتنبيه مغادرة المسار، ومثبت سرعة راداري متكيف.

ومن المتوقع وصول GR كورولا 2026 إلى الأسواق الأمريكية خلال أسابيع قليلة بسعر يبدأ من 39.920 دولارًا (مليون و899 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

