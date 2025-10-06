أول أتوبيس مصري يعمل بالهيدروجين الأخضر يظهر في بلجيكا.. ما القصة؟

شهد المعرض الدولي للحافلات في بلجيكا ظهور مميز للصناعة المصرية، بعد أن كشفت شركة M.C.V عن أول أتوبيس مصري يعمل بالهيدروجين الأخضر يتم تصنيعه محليًا بالكامل.

وتزامن هذا الكشف مع توقيع اتفاق لتصدير 37 حافلة إلى النمسا، كبداية قوية لاقتحام الصناعة المصرية الأسواق الأوروبية.

نستعرض خلال هذا التقرير مفهوم الهيدروجين الأخضر:

الهيدروجين الأخضر هو أحد أحدث وأهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم، وينتج من خلال عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء ناتجة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ويتميز هذا النوع من الوقود بأنه لا ينتج أي انبعاثات ضارة أثناء إنتاجه أو استخدامه، بل يصدر بخار ماء فقط عند احتراقه.

ويمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الكهرباء وتشغيل المركبات الثقيلة والطائرات والسفن، وكذلك في الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب والإسمنت، التي تمثل النسبة الأكبر من الانبعاثات الكربونية عالميًا.

من قلب المعرض الدولي للحافلات في بلجيكا، قدّمت شركة M.C.V نموذجها الجديد لأتوبيس الهيدروجين الأخضر الذي تم تطويره بتقنيات حديثة تضاهي المعايير الأوروبية في الأداء والأمان والكفاءة. ويعد هذا الأتوبيس أول مركبة مصرية تعمل بالهيدروجين الأخضر يتم تجهيزها للانطلاق إلى أوروبا.

وتؤكد M.C.V أن إنتاج الأتوبيسات العاملة بالهيدروجين الأخضر محليًا هو تتويج لجهود سنوات من الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المركبات النظيفة –بحسب وصف الشركة.

لم تقتصر مشاركة مصر في المعرض على شركة M.C.V فحسب، بل كشفت فعاليات المعرض عن حجم التطور الكبير الذي وصلت إليه الصناعة المصرية في مجال الحافلات الكهربائية والهيدروجينية.

فمن التعاون المتقدم بين الشركات المصرية والعلامات العالمية مثل فولفو لتوريد حافلات إلى بلجيكا ولوكسمبورج، إلى نجاح مجموعة جيوشي بموديلاتها عديمة الانبعاثات التي تستعد للدخول للأسواق الأوروبية والأفريقية.

