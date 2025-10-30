أرك فوكس ألفا S5 الكهربائية تصل مصر.. تبدأ من 1.5 مليون جنيه

كتب - محمود أمين ومحمد جمال:

كشفت شركة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة أرك فوكس الكهربائية، عن السيارة أرك فوكس ألفا S5 الكهربائية الجديدة التي تصنَف بفئة السيارات السيدان الكهربائية متوسطة الحجم الفاخرة بالسوق المصري لأول مرة.

يبلغ طول أرك فوكس ألفا S5 الكهربائيىة الجديدة 4,820 مم، وعرضها 1,930 مم، وارتفاعها 1,480 مم، في حين تصل قاعدة العجلات إلى 2,900 مم.

تعتمد أرك فوكس ألفا S5 على منظومة كهربائية متطورة تعمل بجهد 800 فولت مدعومة بتقنية Silicon Carbide، وهي من أحدث تقنيات أنظمة الدفع الكهربائي في العالم، توفر معدل شحن سريع يصل إلى 2.6C، ما يسمح بإعادة شحن البطارية في فترات زمنية قصيرة جدًا مع كفاءة طاقية عالية.

وتتوفر السيارة بعدة خيارات من منظومات الدفع. الفئة الأولى تأتي بمحرك كهربائي أمامي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 268 حصانًا، وتعمل بنظام الدفع الأمامي. أما الفئة الأعلى فتتميز بنظام دفع رباعي يضيف محركًا كهربائيًا إضافيًا على المحور الخلفي بقوة 190 كيلوواط أي ما يعادل 255 حصانًا إضافية.

تأتي المقصورة الداخلية لأرك فوكس ألفا S5 مميزة بفضل تجهيزاتها المتطورة وأبرزها شاشة المركزية موقع القلب في التصميم، بقياس 14.6 بوصة، وتعمل بنظام ترفيهي مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 8155، ولا تحتوي المقصورة على لوحة عدادات تقليدية خلف عجلة القيادة، بل تم استبدالها بشاشة عرض متطورة تعمل بتقنية الواقع المعزز AR-HUD بقياس 68 بوصة، وهي قادرة على عرض الوسائط المتعددة والأفلام والمعلومات التفاعلية أثناء القيادة.

تتوفر أرك فوكس ألفا S5 الجديدة في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و499 ألف و900 جنيه للفئة Air، وفئة Pro سعرها مليون و649 ألف و900 جنيه.

