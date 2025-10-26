كيف تستفيد مصر من تجربة المغرب لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات؟

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر تنظر إلى التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات بوصفها تجربة ناجحة تستحق التقدير.

وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه بمحمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، أن التعاون المشترك بين مصر والمغرب في هذا المجال يمكن أن يشهد آفاقًا جديدة من خلال تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.

وأكد أن مصر تسعى إلى الاستفادة من هذه التجربة الرائدة في تطوير قدراتها الإنتاجية المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متقدمة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على مشوار أبرز المحطات، التحديات، والفرص بصناعة السيارات بالمغرب:

من 40 ألف سيارة في 2010 إلى أكثر من نصف مليون في 2024

شهدت المملكة المغربية قفزات مهمة في إنتاج السيارات، حيث ارتفع إنتاجها من نحو 40 ألف سيارة في عام 2010 إلى ما يقرب من 700 ألف سيارة في عام 2024، ما وضعها ضمن أكبر منتجي السيارات في إفريقيا والعالم.

وبحسب بيانات رسمية، فقد تجاوزت صادرات قطاع السيارات في المغرب 92.7 مليار درهم مغربي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة تفوق 8.5٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

أصبح المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين في صناعة السيارات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، والبنيات التحتية المتقدمة في المناطق الصناعية مثل طنجة والقنيطرة.

وأعلنت مجموعة ستيلانتيس عن زيادة كبيرة في طاقتها الإنتاجية بمصنعها في القنيطرة إلى 535 ألف وحدة سنويًا في إطار استثمار بقيمة 1.2 مليار يورو.

كما تجري مفاوضات واسعة لإنشاء أول مايطلق عليه "جيجا فاكتوري" لإنتاج البطاريات الكهربائية، مع توقيع صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة Gotion High Tech الصينية لتشييد مصنع قرب القنيطرة.

تحول نحو التنقل الكهربائي

إلى جانب الإنتاج التقليدي، تتجه الصناعة المغربية بقوة نحو التنقل الكهربائي والهجين، حيث أطلقت الحكومة خطة تهدف إلى أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60٪ من الصادرات بحلول عام 2030.

كذلك، ارتفع معدل المحتوى المحلي التصنيعي واستهداف المغرب تحقيق نسبة تكامل محلي تبلغ 80٪ خلال السنوات المقبلة.

صادرات اقتربت من 14 مليار دولار

بلغت صادرات صناعة السيارات المغربية في عام 2023 مايقرب من 13.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بحوالي 27% مقارنة بعام 2022، وتصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع العاملة في المغرب إلى نحو 700 ألف سيارة سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى مليون سيارة خلال الأعوام القليلة المقبلة، بدعم من الحكومة المغربية، وتهدف المغرب رفع نسب المكونات المصنوعة داخل البلاد إلى 80% من إجمالي السيارة الواحدة.

وتتمركز المصانع الكبرى لصناعة السيارات ومكوناتها في مدن رئيسية مثل طنجة والقنيطرة ومكناس، حيث يعمل في القطاع ما يزيد عن 220 ألف موظف إلى جانب عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة.

واستثمرت علامات عالمية كبرى في السوق المغربي، مثل رينو و ستيلانتيس، اللتين تمتلكان مصانع إنتاج ضخمة تعمل على تزويد الأسواق الأوروبية والإفريقية بسيارات تم تجميعها في المغرب.

تحديات تواجه الصناعة المغربية

رغم النجاحات، لا تزال هناك تحديات أبرزها الحاجة إلى تطوير القدرات البحثية والتكنولوجية المحلية، وضمان تنافسية التصنيع مع ارتفاع تكلفة العمالة والنقل. كما أن التحول نحو السيارات الكهربائية يفرض على المغرب تحديث سلاسل التوريد والتقنيات المرتبطة بها بسرعة للحفاظ على المكاسب المكتسبة.

كيف تستفيد مصر من تجربة المغرب؟

وفقًا لخبراء ومحللين، تستطيع مصر الاستفادة من جملة من الدروس المغربية الهامة، مثل أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز واضحة، وضرورة تعظيم البنية التحتية اللوجستية الصناعية القوية.

يرى الخبراء أيضًا ضرورة التركيز على التكامل المحلي بدلًا من اعتماد الصناعات التجميعية وضلك من خلال الاستثمارات في الصناعات المغذية، وكذا التوجه نحو التنقل الكهربائي والربط مع سلاسل الإنتاج العالمية، وتعظيم الاستفادة من المناطق اللوجستية في قناة السويس.

