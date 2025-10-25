أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها هيونداي في مصر

بعد طرحها لأول مرة.. من ينافس أول طراز كهربائي لعلامة GAC في مصر

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2026 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

سيارة صينية موديل 2023 "أتوماتيك" بأقل من 500 ألف جنيه.. تفاصيل

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، السيارة هيونداي أكسنت RB السيدان العائلية موديل 2026 كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم أكسنت RB المجمعة محليًا بأسعار تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى، والثانية 809.900 ألف جنيه، والفئة الثالثة من أكسنت RB تباع بسعر 850.000 ألف جنيه ، و الفئة عالية التجهيزات مقابل 899.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

اقرأ أيضًا:

فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًّا تصل مصر رسميًا.. تفاصيل



انطلاق أكبر نسخة من معرض «أوتوتك» لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية

رينو تطلق الجيل الجديد من Clio الصغيرة.. تفاصيل