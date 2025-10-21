إعلان تحريري

في 17 أكتوبر، أُقيم في مدينة ووهو الصينية حفل ليلة علامة شيري تحت شعار “نبتكر الحركة الجديدة معًا”.

يُعدّ هذا الحدث جزءًا محوريًا من قمة مستخدمي علامة شيري لعام 2025، حيث كسر النمط التقليدي للعرض الأحادي الجانب، ليقدّم تجربة غامرة تفاعلية قائمة على مفهوم “الابتكار المشترك” مع المستخدمين.

واجتمع ممثلون عن المستخدمين والإعلاميين وشركاء العلامة من مختلف أنحاء العالم، ليشهدوا أحدث التطورات في منظومة التنقل الذكي، ما يعكس التزام شيري العميق بالسير جنبًا إلى جنب مع المستخدمين نحو مستقبل مشترك.

سيارة واحدة بستة تكوينات: شيري والمستخدمون يبتكرون معًا عصرًا جديدًا في الصناعة

في بداية الحفل، صعد تشنغ سونغتشي، نائب المدير العام التنفيذي لمركز التسويق الدولي في شيري، ليتحدث عن مسيرة البحث والتطوير وراء أول سيارة SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد في العالم.

ومنذ فبراير 2024، شكّلت شيري فريقًا دوليًا يضم 20 خبيرًا في المنتجات، أجروا على مدى أكثر من 300 يوم دراسات معمّقة في أسواق مثل إندونيسيا وماليزيا والمكسيك وتايلاند. من خلال استطلاع آراء أكثر من 1350 مستخدمًا وجمع أكثر من 40 ألف ملاحظة واقعية، توصّل الفريق إلى فهم عميق لاحتياجات المستخدمين في مجالات العمل والعائلة والترفيه.

وقال تشنغ :“نحن نؤمن بأن التعاون مع عملائنا هو السبيل الوحيد لتطوير منتجات استثنائية.”

تركز هذه السيارة على مفهوم “حرية المساحة”، وتتبنى صيغة مبتكرة “6=1”، إذ تتيح من خلال ترتيب المقاعد المرن وتصميم الجزء الخلفي القابل للفك، ستة تكوينات داخلية وخارجية مختلفة. وخلال الحفل، تم عرض ثلاث تكوينات رئيسية منها:

• في وضع السيارة ذات السبعة مقاعد، تتميز بقاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 مم ونسبة استغلال مساحة رائدة تبلغ 69.5%، ما يوفّر راحة تامة لجميع الركاب.

• في وضع البيك أب ثنائي الصفوف، تتيح سعة تخزين تبلغ 600 لتر مع نقاط تثبيت متعددة الاستخدامات، مناسبة لأدوات التخييم وركوب الأمواج وغيرها.

• في وضع التخييم البيئي الذكي، تأتي مزوّدة بنظام طاقة ذكي ومظلّة جانبية وخصائص مقاومة للحشرات، لتقدّم حلاً متكاملاً لعشّاق المغامرات الخارجية.

كما تتمتع السيارة بقدرة خوض مياه تصل إلى 700 مم وزوايا أداء احترافية للطرق الوعرة، ما يجعلها رفيقة مثالية للاستكشاف والمغامرة والعودة بأمان — لتجعل حلم الحرية المطلقة واقعًا ملموسًا.

أكد ممثلو المستخدمين من إندونيسيا وتشيلي وماليزيا خلال الحفل أن أحلامهم البسيطة عن السيارة المثالية — سواء للتقارب العائلي أو التوازن بين العمل والحياة أو التعبير عن الذات — كانت مصدر الإلهام الحقيقي لتصميم هذا الطراز الجديد. وقال تشنغ سونغتشي: “أنا فخور اليوم لأننا صممنا هذه السيارة الجديدة بالتعاون مع مستخدمينا حول العالم، لتلبي جميع احتياجاتهم الحقيقية.”

كما دعت شيري المستخدمين الحاضرين للمشاركة في اختيار اسم السيارة وتحسين نظام الدفع واقتراح حلول تخصيص بيئية، في مبادرة تعدّ الأولى من نوعها في الصناعة لفتح باب الابتكار المشترك خلال مرحلة التطوير الهندسي.

تكريم المستخدمين العالميين: نحو بناء منظومة تنقل متطورة ومتكاملة

لم يكن حفل ليلة شيري مجرد إطلاق منتج، بل احتفال بروح التعاون بين العلامة ومستخدميها. فقد شارك ممثلون من المكسيك وكازاخستان وتشيلي ومصر قصصهم مع شيري، فيما جسّد فقرة “البيت الحلمي”، التي قدّمها مستخدمون من كازاخستان والمكسيك، عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع مجتمع شيري العالمي.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المستخدمين المتميزين من دول عدّة ضمن جوائز مثل “جائزة الرفيق الحالم”، و*“جائزة الشريك المتميز”، و“جائزة النجم الصاعد”*، التي شملت مجالات التواصل والفعاليات والمبيعات. وشملت قائمة المكرّمين مستخدمين من كازاخستان والمكسيك وتشيلي ومصر وتركيا وأوزبكستان والعراق والإمارات وجنوب أفريقيا وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وأستراليا وغيرها — في تعبير واضح عن التنوع والحيوية في مجتمع مستخدمي شيري العالمي.

واختُتم الحفل برسالة قوية مفادها أن شيري تقف دائمًا إلى جانب مستخدميها، وأن رؤيتها تمتد من تطوير الطاقة الجديدة إلى بناء علاقات إنسانية عميقة، ضمن منظومة تنقل قائمة على الابتكار المشترك والنمو المتكامل والمستقبل المشترك. كما عبّر أحد المستخدمين المشاركين بالقول: “هذه السيارة لا تحمل حياتنا فحسب، بل تحمل مستقبلنا المشترك أيضًا.”

ومع اقتراب مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وقمة مستخدمي علامة شيري لعام 2025، وإطلاق شاحنة KP11-CHERY البيك أب، ستواصل الشركة تقديم تجارب متميزة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والموثوقية العالية. كما ستُطلق شيري خلال القمة القادمة سلسلة من الأنشطة الموجهة للمستخدمين لعلاماتها الفرعية Chery وExeed وOMODA & JAECOO وLepas وiCAUR.