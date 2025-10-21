فولكس فاجن تنهي مسيرة طوارق بالأسواق.. وتقدم آخر نسخة بـ4.1 مليون جنيه

تراجع أسعار بيجو 408 موديل 2026 حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن توديع أيقونتها "طوارق" Touareg المعتمدة على محركات احتراق داخلي بإطلاق إصدار خاص يحمل الاسم "Final Edition".

وأوضحت الشركة الألمانية أن تصميم الإصدار الخاص Touareg Final Edition يمتاز بلمسات أنيقة ودقيقة، كما أن شعار Final Edition المنقوش بالليزر على إطار النوافذ الخلفية يمنحها طابعا فريدا، بالإضافة إلى نقش مماثل على جلد مقبض ناقل الحركة، فضلا عن شعار مضيء داخل المقصورة وعلى العتبات الجانبية للأبواب.

وتتوفّر الإضاءة المحيطية متعددة الألوان بشكل قياسي ابتداءً من فئة “Elegance”، لتمنح المقصورة أجواء فاخرة شبيهة بصالات الاستراحة.

وتأتي السيارة Touareg Final Edition ، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الكبيرة، بطول 4.9 متر وعرض 2.0 متر وارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات بطول يبلغ 92.9 متر.

وأشارت فولكس فاجن إلى أن سعر الإصدار الخاص Touareg Final Edition يبلغ 75 ألف يورو (4 ملايين و150 ألف جنيه مصري) تقريبًا.