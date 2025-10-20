125 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

45 ألف جنيه تخفيض بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في مصر

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سكودا في مصر

بيجو 3008 الجديدة تتفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر

أعلنت شركة مانسكو Mansco، الوكيل الحصري لعلامة بیجو Peugeot في مصر، عن تخفيض أسعار بيجو 5008 بقيمة تترواح بين 110 إلى 125 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2.175.000 بدلًا من 2.285.000 جنيه للفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 2,450.000 مقابل 2.575.000 جنيه سابقًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 5008 الجديدة في مصر:

تتميز بيجو 5008 الجديدة بتصميم خارجي يعكس الهوية البصرية الحديثة للعلامة الفرنسية، حيث تأتي بشبكة أمامية بدون إطار ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

في الداخل، تقدم السيارة مقصورة رقمية متقدمة تعتمد على نظام i-Cockpit، مع شاشة منحنية بقياس 21 بوصة، وشاشة لمسية صغيرة على الكونسول الأوسط.

تعتمد بيجو 5008 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتميز السيارة بكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي بيجو 5008 مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان والمساعدة للسائق، مثل نظام الحفاظ على حارة السير، ونظام التحكم في المسافة الآمنة، بالإضافة إلى نظام التحكم بالأوامر الصوتية المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.