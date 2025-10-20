45 ألف جنيه تخفيض بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في مصر

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سكودا في مصر

تراجع أسعار بيجو 408 موديل 2026 حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

بيجو 3008 الجديدة تتفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر

125 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة مازيراتي الإيطالية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة السوبر رياضية، عن تغيير اسم أيقونتها MC20 إلى MCPura مع طرحها مطلع العام الجديد.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الأسعار ستبدأ من 221 ألف و500 يورو (12 مليون و253 ألف جنيه مصري) تقريبا للموديل الكوبيه و256 ألف و350 يورو (14 مليون و181 ألف جنيه) للموديل Spyder الرودستر.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها MCPura الجديدة ثنائية المقاعد تعتمد على سواعد محرك V6 تربو بسعة ثلاثة لترات، والذي يزأر بقوة 471 كيلووات/640 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الرياضية MCPura الجديدة من صفر إلى 100 كلم/س في أقل من 3 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 320 كلم/س.

وعلى الصعيد الشكلي، تأتي السيارة MCPura الجديدة بتصميم جديد للجزء الأمامي والخلفي لمنافسة سيارات مثل مرسيدس AMG GT ولامبورجيني Temerario، كما أنها تشتمل على المزيد من ألياف الكربون.

وتتمتع المقصورة الداخلية أيضا بالمزيد من سمات الفخامة؛ حيث تأتي قُمرة القيادة مكسوة بجلد ألكانتارا، كما تتوفر أغطية مقاعد جديدة أكثر أناقة.